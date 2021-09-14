Умерла мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Мать британского премьер-министра Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол скончалась в возрасте 79 лет в Лондоне. Женщина умерла в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph .

Сообщается, что Шарлотта была профессиональным художником, но из-за болезни Паркинсона ей становилось все труднее продолжать заниматься любимым делом. По данным издания, у матери премьера диагностировали болезнь в возрасте 40 лет.

Во время интервью в 2008 году она сказала: "Я стараюсь рисовать каждый день, если могу, хотя мне приходится часто бывать в больнице".

"Мне все еще удается рисовать, хотя моя рука внезапно совершает совершенно непреднамеренные движения, которые почти доводят меня до слез", - поделилась Шарлотта Джонсон Уол.

Сам британский политик однажды назвал свою мать "высшим авторитетом" в семье и заявил, что она привила ему равную ценность каждой человеческой жизни. Множество известных публичных личностей уже принесли свои соболезнования премьеру в Сети.