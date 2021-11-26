Умер Омельченко, а на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП: новости за 25 ноября

Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко, ЕС снимет ограничения на въезд для всех вакцинированных иностранцев, на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП. Подробнее о том, что произошло в четверг, 25 ноября - в материале РБК-Украина.

Угроза вторжения России в Украину. США готовятся к непредвиденным обстоятельствам

США готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением войск России у границ Украины. Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами. Об этом заявил спикер Госдепа США Нэд Прайс, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, США направили высокопоставленных чиновников для проведения брифингов для европейских союзников по этой тематике.

Умер бывший мэр Киева Омельченко

Сегодня, 25 ноября 2021 года, умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Ранее его госпитализировали с коронавирусом, у него значительное поражением легких.

Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006, также находился на должности председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года.

ЕС снимет ограничения на въезд для всех вакцинированных иностранцев

Европейская комиссия внедряет оптимизированный подход в отношении иностранцев, которые прошли вакцинацию от COVID. Предполагается, что с 1 марта 2022 года снимут ограничения на въезд для граждан всех третьих стран.

Сообщается, что предполагается оптимизированный подход, которые полностью зависит от статуса путешественника, а не от страны отправления. Это означает отмену так называемого "зеленого списка" стран, граждан которых рекомендуется свободно пропускать на территорию ЕС.

На въезде в Харьков произошло смертельное ДТП. Один из грузовиков раздавил легковой автомобиль

На въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. В результате аварии один грузовик раздавил легковой автомобиль. Погибли 3 человека - мужчина, женщина и ребенок, которому приблизительно три года. Еще пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.

Сообщается, что водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Шевроле, после чего часть прицепа отлетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулась на левый бок на авто такси.

ВОЗ созывает экстренное совещание для обсуждения нового варианта COVID

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание для обсуждения нового варианта коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване. Предполагается, что новый штамм распространяется быстрее, чем считалось ранее. Встреча состоится в пятницу, 26 ноября, на ней будет обсуждаться так называемый вариант B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Взрыв на шахте в России: число погибших превысило 50 человек

На угольной шахте "Листвяжная" в городе Белове в Кемеровской области (РФ) произошел взрыв. Погибли 52 человека. Среди них 6 спасителей.

По предварительным данным, в шахте взорвался метан.

"Заря" разгромно уступила "Роме" и лишила Украину последней надежды на евровесну

Луганская "Заря" не смогла зацепиться за положительный результат в матче с римской "Ромой" в рамках пятого тура Лиги конференций. Украинцы разгромно уступили 0:4 и потеряли шансы на выход из группы C.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Кот Степан из Харькова стал мировой звездой благодаря Бритни Спирс

Бритни Спирс опубликовала у себя в Instagram фотографию харьковского кота Степана. Публикация собрала более 1 миллиона лайков и 9 тысяч комментариев.

Владелица кота Степана рассказала, что была очень удивлена, когда увидела своего питомца на странице Бритни Спирс. По ее словам, после публикации певицы за сутки на Степана подписались около 15 тысяч человек со всего мира.

В Украину идут сильные дожди со штормовым ветром: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет опасная. Синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха, но в большинстве областей ожидается сильный штормовой ветер. Местами пройдут осадки.