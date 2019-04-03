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В УЛФ считают, что детективы НАБУ имеют личностные мотивы в деле VAB банка

Новости » Экономика    03.04.2019 - 14:24
В УЛФ считают, что детективы НАБУ имеют личностные мотивы в деле VAB банка
Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

В УЛФ рассказали о ситуации вокруг VAB банка

Компания "Укрлендфарминг" (УЛФ) считает, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) имеют личностные мотивы в деле VAB банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое заявление компании по поводу публикации в СМИ о расследовании государственными органами ситуации вокруг VAB банка.

"К сожалению, в пресс-службу никто из журналистов данного издания не обратился за комментарием Олега Бахматюка, бывшего владельца VAB банка, относительно этого расследования и не поинтересовался правдивостью приведенных в статье фактов", - говорится в заявлении.

Компания считает, что информация в СМИ является исключительно манипулятивной, имеет все признаки "заказного" материала и призвана негативно повлиять на репутацию персонально Олега Бахматюка.

"Вместе с тем, Олег Бахматюк ведет свою деятельность в рамках правового поля, его компании признаны лучшими работодателями в отрасли и являются крупнейшими налогоплательщиками - мы будем защищать нашу репутацию всеми доступными способами. Так называемое "дело НАБУ против ВиЭйБи банка" расследуется уже более трех лет. Факты, которые исследует НАБУ, уже в свое время были исследованы СБУ и Национальной полицией, а дела по ним закрыты. Открытие новых производств по уже закрытых делах является полным нарушением законов "Маски-шоу стоп", которые приняло конституционное большинство в украинском парламенте. Нежелание детективов НАБУ и, очевидно, руководства этого органа, выполнять законы и сознательное затягивание дела (а дело находится в НАБУ более трех лет) наводит на мысль о личностных мотивах работников этого органа", - говорится в сообщении.

"Отдельно обращаю внимание на факт, который перекрутили в своем “расследовании” представители ГПК. Дело против ВиЭйБи банка была повторно открыто после обращения гражданки Ирэны Росс (в нарушение законов "Маски-шоу стоп"). Но в так называемых расследованиях об этом не сказано. Как и замалчивается тот факт, что вышеупомянутая гражданка сейчас находится в розыске и ей инкриминируют шантаж работников ВиЭйБи банка. Проще говоря, Ирэна Росс требовала деньги в обмен на то, что ее общественная организация не будет проводить какие-то акции. Если подытожить эту историю, складывается впечатление, что детективы НАБУ использовали шантажистку, чтобы возобновить дело против банка", - добавили в УЛФ.

Также в компании обратили внимание на еще один факт. В расследовании ГПК указанная сумма якобы нанесенного ущерба в 1 млрд грн. При этом СЕО банка Олег Бахматюк еще год назад обратился к руководству Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц с предложением вернуть все долги банка, возникшие прежде всего из-за политики НБУ, направленную на уничтожение всей банковской системы Украины, заявили в УЛФ.

"К сожалению, до сих пор никто из представителей НБУ или Фонда не захотел сесть за стол переговоров. Таким образом возникает порочный круг, когда владелец банка заявляет "я готов вернуть средства", но ни НБУ, ни ФГВФЛ не хотят искать пути решения проблем. И на этом фоне работники НАБУ по непонятным мотивам, в нарушение всех законов, затягивают дело, которое давно должно быть закрытым в соответствии с действующим законодательством. Тем самым ставится под угрозу не только репутация Олега Бахматюка, но и работа компании, где работает более 30 000 человек и которая производит один процент ВВП страны", - говорится в сообщении.

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