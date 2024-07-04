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Уламки дрона РФ впали на будинок у Житомирській області: почалась пожежа, є поранена

Житомир, Четвер 04 липня 2024 09:16
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Уламки дрона РФ впали на будинок у Житомирській області: почалась пожежа, є поранена Фото: у Житомирській області через падіння уламків БПЛА розпочалася пожежа, є поранена (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Житомирській області під час атаки уламки дрона РФ впали на будинок. Почалась пожежа, постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС", - розповів він.

За даними Бунечка, внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні.

"Ій надається необхідна допомога", - зазначив голова ОВА.

Робота ППО під час обстрілу РФ

Російські війська влаштували масовану атаку по Україні в ніч на 4 липня. Окупанти запустили 22 дрони, 21 з яких були збиті.

Зокрема, під час повітряної атаки над територією Житомирської областю, за попередньою інформацією, знищено 3 дрони-камікадзе типу "Шахед".

Додамо, що ймовірно, ціллю загарбників була атака на Київ, На столицю російські безпілотники заходили хвилями, але всі ворожі цілі вдалося збити на підльоті.

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