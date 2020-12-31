"Укрзализныця" отремонтировала почти 12 тыс. грузовых вагонов в 2020

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

"Укрзализныця" в январе-ноябре 2020 года плановыми видами ремонта обновила 11903 грузовых вагонов. Всего было отремонтировано 5983 тыс. полувагонов.

Об этом говорится на сайте УЗ.

Как отмечается в сообщении, за указанный период плановыми видами ремонта было оздоровлено, в частности 773 платформы, 479 крытых вагонов, 563 цистерны, 1066 зерновозов, 411 цементовозов, 468 хоппер-дозаторов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в 2021 году планирует выделить в 3 раза больше средств по сравнению с 2020 годом на обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры.

По словам председателя правления компании Владимира Жмака, 2021 год должен стать прорывным на пути превращения УЗ из убыточной компании в прибыльный бизнес.