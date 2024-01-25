"Укрзалізниця" створить власний підрозділ операторів дронів: чим вони займатимуться

АТ "Укрзалізниця" формує підрозділ, який за допомогою дронів буде моніторити й охороняти залізничну інфраструктуру. До його складу увійдуть ветерани-залізничники, що отримали поранення та повернулися з фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних об'єктів, а також дозволить ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички у цивільній роботі.

Компанія-перевізник уже підписала меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА "Крук". Навчання, зокрема, буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку Центр створює разом із Фондом "Відродження".

Інструктори Центру займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотуванню коптерів, а також вчитимуть інженерної підготовки, зокрема складанню й обслуговуванню дронів.

БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна "Укрзалізниці" на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод.

Першим кроком буде створення тестового підрозділу. Далі на його базі планується створити мережу, що допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно довкола "Укрзалізниці" виник новий скандал. Користувачі мережі виявили, що компанія досі друкує квитки з російським перекладом. Проблема полягає в застарілому програмному забезпеченні та принтерах на касах.

Також "Укрзалізниця" нещодавно запустила послугу перевезення автомобілів.

Тим часом дев'ять станцій Міської електрички у Києві змінять свої назви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.