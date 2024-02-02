Укрзалізниця продовжує бити рекорди експортних перевезень

За січень компанія експортувала 7,5 мільйонів тонн вантажів. Це на чверть більше листопада 2023, який вже був рекордним за загальним обсягом вантажоперевезень від початку повномасштабного вторгнення. Такий високий результат не став би можливим без роботи тимчасового коридору Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства інфраструктури.

Загалом у січні УЗ перевезла понад 14 млн тонн вантажів, що на чверть більше, ніж в січні минулого року.

Лідером стали зернові - на експорт перевезено 3,4 мільйона тонн. У внутрішньому сполученні перевезено 5,6 мільйона тонн, що на 2,7% більше січня 2023.

"Важливо бачити стабільність зростання залізничних перевезень. З березня по грудень минулого року спостерігався щомісячний приріст вантажів у 23% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Заходимо у 2024 рік, не зменшуючи обертів: прогрес суттєво посилює економіку України та зміцнює обороноздатність", - прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як відомо, раніше УЗ підготувала фінансовий план на 2024 рік, у якому очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення.

Ініціатива не знайшла підтримки у уряду: там зауважили, що розблокування портів та зростання економіки забезпечить зростання обсягів залізничних вантажних перевезень.