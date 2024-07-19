"Укрзалізниця" після смерті жінки у вагоні дала поради пасажирам

Компанія "Укрзалізниця" дала поради пасажирам, як діяти у випадку, якщо їм стало погано під час поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Fаcebook.

Як зазначили в УЗ, у потягах іноді трапляються випадки природних смертей. Іноді так трапляється декілька разів на місяць. Це пояснюється тим, що статистично кількість пасажирів, які щодня подорожують поїздами, в пікові дні - понад 100 тисяч людей.

Як діяти, якщо у потягу стало погано

У випадку, якщо ваше самопочуття погіршилось вже під час поїздки - звертайтесь за допомогою до провідника, який може тимчасово знайти місце в іншому вагоні або викликати медичну допомогу.

Також, враховуючи аномальну спеку, необхідно максимально уважно поставитися до вибору вагона і в будь-якому випадку запастися водою. Не менш уважно слід поставитися й до власного самопочуття перед, під час та навіть після поїздки.

В "УКрзалізниці" нагадали, що всі швидкісні поїзди, а також значна частина вагонів далекого сполучення, оснащені системами кондиціювання повітря. Всі вони марковані в додатку та на сайті спеціальною "сніжинкою".