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"Укрзалізниця" після смерті жінки у вагоні дала поради пасажирам

П'ятниця 19 липня 2024 20:05
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"Укрзалізниця" після смерті жінки у вагоні дала поради пасажирам Ілюстративне фото: в УЗ розповіли, що робити, якщо у потягу стало погано (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укрзалізниця" дала поради пасажирам, як діяти у випадку, якщо їм стало погано під час поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Fаcebook.

Як зазначили в УЗ, у потягах іноді трапляються випадки природних смертей. Іноді так трапляється декілька разів на місяць. Це пояснюється тим, що статистично кількість пасажирів, які щодня подорожують поїздами, в пікові дні - понад 100 тисяч людей.

Як діяти, якщо у потягу стало погано

У випадку, якщо ваше самопочуття погіршилось вже під час поїздки - звертайтесь за допомогою до провідника, який може тимчасово знайти місце в іншому вагоні або викликати медичну допомогу.

Також, враховуючи аномальну спеку, необхідно максимально уважно поставитися до вибору вагона і в будь-якому випадку запастися водою. Не менш уважно слід поставитися й до власного самопочуття перед, під час та навіть після поїздки.

В "УКрзалізниці" нагадали, що всі швидкісні поїзди, а також значна частина вагонів далекого сполучення, оснащені системами кондиціювання повітря. Всі вони марковані в додатку та на сайті спеціальною "сніжинкою".

Що передувало

Днями низка ЗМІ повідомила про раптову смерть пасажирки потягу "Запоріжжя-Ужгород". Трагедія, ймовірно, сталася 16 липня. Жінка їхала нічним експресом до подруги в місто Стрий, Львівська область.

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