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"Укртрансбезпека" отрицает причастность к любым незаконным действиям

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Киев, Суббота 15 января 2022 15:39
"Укртрансбезпека" отрицает причастность к любым незаконным действиям Фото: "Укртрансбезпека" отрицает причастность к любым незаконным действиям (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Сотрудники Государственной службы Украины по безопасности на транспорте предоставили Государственному бюро расследований всю имеющуюся информацию относительно процесса закупки новой формы для инспекторов УТБ и отметили, что полностью открыты для сотрудничества с правоохранительными органами.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезпеки" на странице в Facebook.

Как известно, по информации блогера Анны Минюковой, 14 января в центральном офисе Государственной службы безопасности на транспорте прошли обыски следователей ГБР, связанных с закупкой спецформы для инспекторов службы. При этом на официальных страницах ГБР информация о проведении следственных действий в отношении УТБ пока отсутствует.

В свою очередь УТБ обнародовала информацию о проведении тендера. Согласно с ней, в конце 2021 года "Укртрансбезпека" объявила тендер на закупку униформы для инспекторов, - 400 комплектов на общую сумму почти 3,9 млн грн.

Тендер был объявлен на платформе Прозорро (ДК 021:2015: 18110000-3) 23 ноября 2021 года и прошел без замечаний. По данным УТБ тендер выиграла компания с многолетним опытом работы в соответствующей сфере, и уже в конце декабря доставила ее для ГСБТ.

Комплект униформы состоит из 13 предметов и стоит 9 746 грн 22 коп. ее раздадут, инспекторам по истечении 4-х недельного обучения, которое начинается в понедельник, 17 января на базе Учебно-научного института №1 Национальной академии внутренних дел.

Также в службе отметили, что "Укртрансбезопасность" остается открытой для сотрудничества со всеми правоохранительными органами и готова содействовать в расследованиях правоохранителей.

Напомним, в октябре прошлого года Министерство инфраструктуры сообщило о намерении увеличить штат инспекторов УТБ вдвое.

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Служба безопасности Украины
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