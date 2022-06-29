"Укртелеком" восстановил интернет-сети в почти 90% населенных пунктов Украины

По состоянию на 28 июня "Укртелеком" возобновил поставки интернет-услуг в 87% населенных пунктов Украины, где есть сети компании, во всех областях, кроме Луганской и Херсонской.

В компании также отметили, что восстановление сетей дается непросто, ведь вести работы приходится иногда под обстрелами, а также там, где наблюдаются перебои в сервисах из-за аварии РЕМ. Однако, несмотря на сложность условий, работы проводятся постоянно, при разных обстоятельствах и в разных местах.

Также в "Укртелекоме" фиксируют рост спроса на оптический интернет растет: если в конце мая-начале июня недельные подключения были на уровне 1,6 тысяч, то теперь к оптической сети было почти 2 тысячи подключений, то есть в среднем более 280 подключений ежедневно.