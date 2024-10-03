"Укртелеком" не підвищуватиме ціни на послуги в 2024 році

Компанія "Укртелеком" залишить діючі ціни на свої послуги в 2024 році без змін. Анонсоване багатьма провайдерами підвищення тарифів на послугу інтернет через зростання податків жодним чином не вплине на клієнтів "Укртелеком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Більше того, ми розробили новий тариф "Ціна не новина", завдяки якому наші абоненти знатимуть свою ціну протягом двох років! Ціна не буде змінюватись через інфляцію, витрати на підтримку енергонезалежності мереж, тощо. Це дозволить новим абонентам планувати витрати на інтернет у своєму сімейному бюджеті", - заявив комерційний директор "Укртелеком" Ігор Яремчук.

За його словами, у тарифі для кінцевого споживача більше 30% займають податки.

При цьому "Укртелеком" своєчасно та в повному обсязі сплачує їх у бюджети всіх рівнів. Зокрема, в 2023 році компанія сплатила понад 1,35 млрд грн податків, а за перші шість місяців 2024 року - понад 660 млн грн.