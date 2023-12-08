ua en ru
Пт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Укртелеком передав військовим чергову партію дронів

П'ятниця 08 грудня 2023 11:50
UA EN RU
Укртелеком передав військовим чергову партію дронів Фото: Укртелеком передав військовим чергову партію дронів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Укртелеком передав військовим чергову партію дронів спеціального призначення у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Вони допомагатимуть виконувати бойові завдання на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

ʼСто дронів, які передав Укртелеком, українського виробництва, як і попередні партії.

"Це війна технологій: що технологічнішою буде наша армія, то швидше ми здолаємо ворога. FPV-дрони - один з найефективніших боєприпасів, який є у нашої армії. І їхня кількість має неабияке значення у наближенні перемоги над ворогом", - прокоментував командир взводу ударних БПЛА 47-ї ОМБр Ігор, позивний Хаммер.

Укртелеком від імені "Сталевого фронту" регулярно закуповує різні види БПЛА і передає захисникам України відповідно до їхніх запитів. Серед тих "пташок", що вже вирушили на фронт, "Лелеки", "Валькірії" та сотні дронів.

"Щодня ми дякуємо нашим захисникам за те, що прокидаємося вдома, працюємо в офісі, уже починаємо готуватися до Різдва. Ми на своїй землі, дякуючи вам. Тому зі свого боку робимо все можливе для того, щоб підтримати наших героїв. Сьогодні передаємо від "Сталевого фронту Ріната Ахметова" на потреби війська чергову партію дронів. Нехай вони допомагають у знищені ворога", - сказав генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Нагадаємо, загалом за час повномасштабної війни Укртелеком спрямував на потреби ЗСУ понад 70 млн грн.

Загальна сума, яку передали бізнеси Ріната Ахметова на допомогу військовим та цивільним українцям, сягнула 6,7 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укртелеком дрони
NEWS
ППО збила 14 з 19 ракет, якими РФ не била 79 днів. Ігнат розповів деталі обстрілу України
ППО збила 14 з 19 ракет, якими РФ не била 79 днів. Ігнат розповів деталі обстрілу України
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО