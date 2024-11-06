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"Укртелеком" у 2024 році інвестував в комунікаційну мережу 725 млн грн і сплатив 1 млрд грн податків

Середа 06 листопада 2024 12:33
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"Укртелеком" у 2024 році інвестував в комунікаційну мережу 725 млн грн і сплатив 1 млрд грн податків Фото: "Укртелеком" у 2024 році інвестував в комунікаційну мережу 725 млн грн (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За 9 місяців 2024 року компанія "Укртелеком" інвестувала в розвиток комунікаційної мережі 725 млн грн і забезпечила близько 1 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У 2024 році "Укртелеком" продовжує розвивати оптичну інфраструктуру, відновлювати роботу мережі після постійних ворожих атак агресора, забезпечувати доступ до послуг інтернету на рівні 90% від кількості населених пунктів, покритих мережею оператора до початку повномасштабного російського вторгнення.

Так, оператор інвестує в розвиток мережі FTTH/P за технологією GPON, оскільки ця архітектура та технологія – один із стратегічних напрямків розвитку компанії для забезпечення сталого та якісного надання телекомунікаційних послуг.

"Укртелеком" продовжує замінювати мідну мережу та розбудовувати оптичну і у час повномасштабної агресії. Зокрема, уже у цьому році вже прокладено близько 5500 км оптики по всій території України, в тому числі і у Сумській та Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Харківській і Херсонській областях. Загалом зараз оптична мережа "Укртелеком" сягає близько 90 000 км і охоплює 2,7 млн Homepass.

Розвиток оптичної інфраструктури сприяє зростанню абонентів швидкого інтернету. За час повномасштабної війни відсоток користувачів оптики в загальній базі абонентів інтернету суттєво збільшився. Якщо на початок 2022 року абонентів оптики було 34% від загальної бази інтернет-користувачів, то зараз ця цифра становить вже 68%.

Загальна кількість користувачів оптичного інтернету на кінець 3-го кварталу цього року зросла до 360 тисяч. Оптика від "Укртелекому" є у 1306 медичних та 1763 учбових закладах.

В наслідок зростання оптичної абонентської бази збільшується загальний дохід від надання послуг оптичного інтернету усім категоріям абонентів. За 9 місяців цього року у порівнянні з минулим дохід від надання послуг оптичного інтернету зріс на 17,5%.

"Укртелеком" оновлює парк акумуляторів, генераторів. Протягом 2023-2024 років інвестовано в оновлення енергообладнання, включаючи закупівлю АКБ та дизель генераторів на більш ніж 60 млн грн.

Раніше зазначалось, що компанія "Укртелеком" за перше півріччя 2024 року інвестувала в розвиток комунікаційної мережі 585 млн грн.

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