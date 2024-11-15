"Укрнафта" прозвітувала про успіхи, незважаючи на невиконання показників фінплану

"Укрнафта" повідомила про засідання наглядової ради, на якому було відзначено відмінні результати роботи менеджменту та затверджено стратегію розвитку на наступні п'ять років. Втім, ні сам менеджмент, ні спостережна рада не надали конкретних цифр чи порівняння цих результатів із затвердженими планами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Фокус ".

Також, за даними видання, за перші дев'ять місяців 2024 року середньодобовий видобуток нафти з конденсатом не перевищував 3,9 тисячі тонн на добу, що означає річний обсяг 1,43 млн тонн. Це нижче за цільовий показник у фінплані на 2024 рік - 1, 59 млн тонн, і запланованого у стратегії розвитку – 1,72 млн тонн.

Ситуація з видобутком газу виглядає дещо кращою, хоча й тут спостерігається відставання. Зокрема, річний видобуток очікується на рівні 1,15 млрд м3, що трохи вище за показник у фінплані - 1,11 млрд м3, але знову ж таки нижче заявленого показника у стратегічному плані - 1,22 млрд м3.

Схожа ситуація й у сегменті буріння нових свердловин. З 30 запланованих свердловин у 2024 році поки що пробурено лише 2, ще 4 бурять власними силами, а на 7 об'єктах ведуть роботу сторонні підрядники. У результаті до кінця року, ймовірно, буде завершено лише третину від запланованого обсягу буріння.

За підсумками року компанія також ризикує не досягти цільових показників щодо реалізації нафтопродуктів. Згідно з фінпланом у 2024 році "Укрнафта" має реалізувати 2,4 млн тонн нафтопродуктів, що відповідає показникам 2023 року. Втім, за 9 місяців реалізація склала 1,5 млн. тонн, а це означає, що наприкінці року компанія вийде на 2 млн. тонн.

Чистий прибуток від реалізації продукції за півроку сягнув 52 млрд грн, а на кінець року можна прогнозувати 104-105 млрд грн. Це на 11% нижче за плановий показник на 2024 рік.

Серед інших аспектів, які викликають питання, – відсутність незалежного аудиту від компаній "великої четвірки".

Крім того, є підстави вважати показники "Укрнафти" штучно покращеними за рахунок показників "Укртатнафти". Якщо порівнювати з 2021, коли курс був 27,5 і відповідно ціни на нафтопродукти в 1,5 рази менші, дохід "Укртатнафти" становив понад 50 мільярдів.

Згідно з фінпланом "Укртатнафти" на 2023 рік, усі ці надходження у зв'язку зі зміною бізнес-моделі зменшилися на 42 мільярди, і відповідно збільшили надходження "Укрнафти" з урахуванням курсу валют та цін - щонайменше на 60 мільярдів гривень щорічно. Відповідно, збільшились і податкові платежі "Укрнафти".