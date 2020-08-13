"Укрметаллургпром" требует оптимизации расходов вместо повышения тарифов УЗ на перевозки

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

"Укрметаллургпром" призывает Кабмин вмешаться в ситуацию с тарифами на грузовые перевозки

"Укрзализныця" пытается в очередной раз решить проблемы своей неэффективности путем скрытого повышения тарифов на грузовые перевозки через унификацию платы за порожний пробег. Кабинет министров должен вмешаться.

Об этом говорится в письме объединения "Укрметаллургпром" в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"УЗ не предоставила никаких расчетов относительно неэффективности и убыточности перевозок пустых вагонов различных классов, а, учитывая то, что перевозки грузов из разных классов требуют различной технологии перевозки и задействованы на разной по объему инфраструктуре. На наши обращения о корректности расчетов прибыльности или убыточности перевозок разных классов грузов, УЗ отказалась отвечать, откуда мы можем сделать предположение о некорректности утверждения относительно убыточности перевозки вагонов из-под различных классов и на присутствие недостатков в алгоритмах расчетов УЗ", - говорится в письме.

По словам экспертов, несмотря на то, что перевозка грузов железной дорогой находится на высоком уровне прибыльности, а перевозка пустых вагонов является неотъемлемой частью таких перевозок, является нецелесообразным отделять отдельный сегмент, который тоже является высокодоходным.

"Если УЗ считает нужным поднять тарифы на перевозку пустых вагонов, она должна предложить одновременное снижение тарифов на перевозки вагонов в груженом состоянии. По сути, основной целью Проекта является не унификация перевозки пустых вагонов, а очередное повышение стоимости железнодорожных перевозок", - добавляется в обращении.

Кроме того, говорится в письме, УЗ до сих пор не предоставила никакой информации относительно эффективного использования средств от предыдущего повышения тарифов на 14,2%.

Напомним, 5 августа на сайте Министерства инфраструктуры был опубликован проект приказа "О внесении изменений к Коэффициентам, применяемым к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".

Согласно ему, министерство предлагает сделать унификацию тарифов на перевозку пустых вагонов вне зависимости от вида перевозки, груза, перевозимого в вагоне до выгрузки.

Так, сейчас тариф на перевозку пустого вагона после выгрузки груза первого класса составляет 1533 грн; второго класса - 2326 грн; третьего класса - 3730 грн. Приказом же предлагается установить единый тариф в 2326 грн.

Как отмечают эксперты, больше всего пострадает энергетика и строительная отрасль. Член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Михаил Волынец заявил, что унификация платы за пустой пробег несет значительные риски для энергетической безопасности Украины.