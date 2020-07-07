В "Укрлендфарминге" требуют пустить их представителей на заседание комитета ВР

Фото: "Укрлендфаминг" (пресс-служба)

В компании отмечают, что официально поданную заявку об участии отклонили

Представители компании "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка требуют пустить их юристов на заседание комитета Верховной рады по вопросам противодействия коррупции, где будет рассматриваться вопрос закрытия по решению суда уголовного дела, связанного с VAB банком, против акционера компании. Официально поданную заявку об участии отклонили.

Об этом сообщает УНИАН.

Ранее в компании обращались к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, отмечая, что на рассмотрение этого вопроса комитетом не была приглашена сторона акционера "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, а также сторона другого фигуранта дела, Александра Писарука, бывшего заместителя главы НБУ, для представления своей позиции, хотя были приглашены представители САП и Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что вчера антикоррупционному комитету согласно существующей процедуре, сообщили о перечне лиц, представителя компании и юристов, которые должны присутствовать на заседании комитета для объективного и всестороннего освещения обстоятельств процесса.

"Сегодня стало известно, что секретариат комитета вообще отказался рассматривать это сообщение и не допускает представителей компании на заседание. Из телефонного разговора с представителем секретариата стало известно, что решение о допуске на заседание комитета единолично принимает глава комитета, народный депутат Анастасия Радина", - заявили в компании.

В компании считают, что руководство комитета решило назначить их виноватыми априори, и сделать это несмотря на решения судов.

"Несмотря на имеющиеся доказательства нашей правоты, без предоставления нам возможности публично и открыто себя защитить. Это напоминает традиции "справедливого суда" тоталитарного сталинского режима с его "расстрельными тройками" и отсутствием возможности правовой защиты для жертв судилища. Некоторые депутаты боятся людей, которые имеют смелость опровергать их голословные заявления", - добавляют в компании.

Напомним, Офис генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда города Киева об отмене как незаконного постановления первого заместителя генерального прокурора о восстановлении уголовного производства, связанного с предоставлением стабилизационного кредита НБУ VAB банку Олега Бахматюка.

Решение суда является окончательным и не подлежащим обжалованию. Использование кредита по назначению, на выплаты вкладчикам, было подтверждено официальными экспертизами и выводами Фонда гарантирования вкладов и заявлением НБУ.