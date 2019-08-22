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В "Укрлендфарминге" Бахматюка планируют обновить парк комбайнов

Новости » АПК    22.08.2019 - 13:58
В "Укрлендфарминге" Бахматюка планируют обновить парк комбайнов
Иллюстративное фото (ulf.com.ua)

Группа компаний планирует частичное обновление парка сельхозтехники

Один из крупнейших по размеру земельного банка агрохолдингов Европы, группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, планирует частичное обновление парка сельхозтехники, в том числе комбайнов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Основная марка сельхозтехники у нас - John Deere. Из более чем 300 тракторов их большая часть. Есть также тракторы Case и New Holland, - рассказал руководитель департамента механизации Харченко. - Из почти двух сотен комбайнов - также большинство марки John Deere. При этом все оборудованы автотреками. Без автотреков никто у нас эту технику не использует".

Как заявлял ранее в интервью РБК-Украина руководитель департамента внедрения инновационных проектов "Укрлендфарминг" Владимир Бабий, агрохолдинг внедрил полную комплексную систему передачи данных со всего парка сельскохозяйственных машин для анализа, которая определяет точное местоположение, скорость и расход топлива техники.

Также дистанционно передаются данные с бортовых компьютеров техники: на каких оборотах работает двигатель, мощность двигателя в работе, его температура, на какой передаче движется трактор.

"Мы понимаем, как эксплуатируется техника, не "гробит" ли ее работник". Кроме контроля за правильной эксплуатацией высокотехнологичной техники, после внедрения система телеметрии компании также дала экономию по горюче-смазочным материалам около 30%. И сейчас эта норма поддерживается", - заявляет Бабий.

Группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых, масленых культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством мяса и молока. Компания обладает современной элеваторной сетью и управляет земельным банком черноземов общей площадью более 500 тысяч га. Предприятия "Укрлендфарминга" присутствуют в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины.

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Новости Украины Олег БахматюкУкрлендфармингUkrlandfarming
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