"Укрлендфарминг": нужно вкладывать средства в проекты вместе с ОТО

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В агрохолдинге Бахматюка выступают за сотрудничество в общинами

В одном из крупнейших в Украине по размерам земельного банка, агрохолдинге "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, сотрудничество с обьединенными территориальными общинами (ОТО) считают правильным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу группы компаний.

По словам начальника отдела земельных ресурсов "Укрлендфарминга" Светланы Щиборщ, за каждый гектар арендованной земли агрохолдинг выделяет на нужды сельсоветов и ОТО социальный взнос. Целевое назначение полученных средств в основном определяется на сессии сельсовета.

"Обычно у нас есть свое видение развития территории, и мы совместно с главой ОТО или села определяем приоритеты из круга насущных вопросов. В результате усилиями нашего холдинга решаются многие проблемы современных сел: восстановление дорог, ремонты помещений образовательных и медицинских учреждений, водопроводов, а также организация культурного досуга - празднование государственных и религиозных праздников, дней села, проведение спортивных соревнований для местных жителей и т. д. К сожалению, люди выезжают из села. Но мы настроены позитивно, потому что заботимся о жителях сел", – рассказала Щиборщ.

В большинстве случаев у агрохолдингов, которые создают рабочие места на селе и наполняют местные бюджеты общин, и у местных властей налажено сотрудничество по вопросам развития инфраструктуры и решения социальных вопросов.

"Как правило, у нас формируется эффективное взаимодействие с местными властями. Но вот один из немногих негативных моментов: за время создания ОТО были случаи, когда председателем объединенной общины выбирали нашего прямого конкурента по земельному банку. Какие могут быть отношения с такими главами? Но такие случаи единичные, мы все живем дружно", - рассказали в УЛФ.

Из позитивных примеров такого сотрудничества в агрохолдинге назвали Лохвицкий и Гадячский районы Полтавской области или Овручский район Житомирской области, где расположен Полесский кластер "Укрлендфарминг".

"В Полесье новосозданная Овручская ОТО с нашей помощью буквально недавно построила пять автобусных остановок в населенных пунктах, где мы арендуем землю. Наш агрохолдинг ремонтирует дороги во всех 22 областях, где работает, и в целом активно поддерживает инфраструктуру сел, заботится об их благоустройстве и социальной сфере. Во многие проекты частично вкладываем средства мы, частично - ОТО. Так и должно быть", - считают в агрохолдинге.

Группа компаний "Укрлендфарминг" - крупнейший сельскохозяйственный холдинг Украины, обрабатывающий более 500 тыс. га плодородных земель и входящий в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка.

Агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.