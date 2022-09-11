"Укрэнерго" рассчиталась с "зеленой" генерацией менее чем на треть, - нардеп

"Укрэнерго" менее чем на треть рассчиталась с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии за уже произведенное электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение нардепа Алексея Кучеренко.

"С 1 января по 1 августа 2022 года "Укрэнерго" направила 5,4 млрд гривен на оплату услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников", - говорится в обращении.

Таким образом, "Укрэнерго" погасила 28% своего долга перед производителями "зеленой" электроэнергии.

По состоянию на 11 сентября общий объем задолженности "Укрэнерго" составляет 13,9 млрд гривен.

Напомним, "зеленый" тариф в Украине значительно ниже цен на электроэнергию в ЕС, что позволяет стране зарабатывать значительные средства по экспорту электроэнергии в Евросоюз.