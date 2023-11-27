"Укренерго" має працювати над реструктуризацією боргів, а не підвищувати тариф, - експерт

"Укренерго" запланувало підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для того, щоб провести виплати за кредитами. Водночас бізнес та влада мають працювати над реструктуризацією боргів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенію Оринчак.

"Зараз нам потрібно думати не про те, щоб видавати заробітні плати менеджменту у вигляді високих заробітних плат, або виплачувати кредити. Зараз має бути проведена передусім реструктуризація. Тому ми не бачимо логіки у цьому рішенні про підвищення тарифу", - підкреслила Оринчак.

Вона наголосила, що наразі український бізнес, так само як і все українське суспільство, переживає економічну кризу, а "Укренерго", як державний монополіст, має звертати більше уваги на ці проблеми.

Як відомо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.

Очікується, що після підвищення тарифів дохід державного монополіста "Укренерго" має скласти 58,7 млрд грн.

Своєю чергою генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що "Укренерго" повинна реструктуризувати свою заборгованість так само, як це роблять усі компанії.