"Укрэксимбанк" продает непрофильные активы на 1 млд грн

Государственный "Укрэксимбанк" впервые выставил на открытую продажу большой пул коммерческой недвижимости в Киеве и других городах, в котором есть уникальные по архитектурной ценности и локации сооружения.

Отмечается, что эти объекты являются инвестиционно перспективными для компаний по управлению активами, девелоперов и других предприятий и организаций, которые планируют приобрести административные и производственные помещения, а также земельные участки для строительства.

Лоты банка с указанием всех существенных характеристик и возможностью предварительного ознакомления выставляются на электронные торги OpenMarket, которые организует и проводит ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в форме классического онлайн-аукциона на повышение цены.

Национальная электронная биржа осуществляет поиск потенциальных покупателей, проведение промо мероприятий и предоставление участникам электронных торгов комплексных консультационных услуг, в том числе по планированию стратегии участия в аукционе.

"Пул объектов общей оценочной стоимостью свыше миллиарда гривен включает в себя офисные центры на Подоле, дома на Печерске, земельный участок площадью 14 га в с. Чайки под Киевом, а также ряд складских и коммерческих помещений в регионах. Эта коммерческая недвижимость юридически чистая, находится в собственности банка и будет продана без обременений. Для организации открытых торгов и соблюдения принципов честной конкуренции мы привлекаем ГП "СЕТАМ" - авторитетную платформу по проведению электронных аукционов. Всю необходимую информационную поддержку будут осуществлять наши партнеры из Национальной электронной биржи, которые имеют большой опыт продажи недвижимости, в том числе знаковых объектов", - отметил директор департамента реструктуризации и взыскания "Укрэксимбанка" Олег Лазовский.

В то же время управляющий директор Национальной электронной биржи Евгения Божко отметила, что задача сделать сложное простым и "оставить за кадром для клиента все бюрократические процессы, сократить ему путь к осмотру объекта и документов, выяснению всех условий, проконсультировать, сопроводить, дать свою экспертизу для корректного прогнозирования потенциального бюджета и доходности объекта".

"При этом, наш опыт в подобных сделках говорит о том, что на каждый аналогичный объект обычно претендуют 3-4 потенциальных покупателя, а стартовая стоимость растет в среднем на 40% при продаже на электронном аукционе", - рассказала Евгения Божко.

Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро рассказал, что за 5 лет в сотрудничестве с украинскими банками в рамках добровольной реализации уже продано активов более чем на 3,8 млрд гривен.

"Укрэксимбанк стал нашим 21 банком-партнером. Благодарим за доверие и рассчитываем на плодотворное и долгосрочное сотрудничество", - подчеркнул Мамро.

Перечень объектов "Укрэксимбанка" для продажи на электронных аукционах OpenMarket располагается по ссылке.