Україну засипає снігом. Фото, відео негоди та коли чекати на потепління

На початку квітня в Україну повернулася справжня зима. У багатьох регіонах випав сніг, синоптики попереджають про небезпечні погодні явища та прогнозують заморозки найближчими днями майже по всій країні.

Докладніше про ситуацію з погодою та коли повернеться тепло - на РБК-Україна .

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Зима посеред квітня. Де в Україні випав сніг

Похолодання охопило більшу частину країни на вихідних, а новий тиждень розпочався з аномальної для квітня погоди зі снігом та заморозками. У кількох регіонах встановлено температурні рекорди.

Львів

У Львові 7 квітня було зафіксовано найнижчу температуру з 1978 року (- 5,6 градусів за Цельсієм). Попереднє найнижче значення цього дня спостерігалося 47 років тому (5,4 градусів морозу).

У місті випав сніг, а дороги в деяких районах перетворилися на ковзанку.

Рівне

Ще один температурний рекорд встановлено на Рівненщині. Сьогодні у регіоні температура впала до -5,4 градусів. Попередній рекорд становив 3,6 градусів морозу (такою була температура 7 квітня 1978 року).

В обласній асоціації фермерів та землевласників висловлюють занепокоєння, що заморозки можуть негативно вплинути на плодово-ягідні культури та ранні посіви на полях Рівненщини. Особливо на дерева, які вже почали квітнути (абрикоси, вишня, алича).

Через похолодання у поліклініки міста тимчасово повернули опалення з 7 по 11 квітня.

Луцьк

На Волині зафіксували рекорд мінімальної температури повітря -3,1 градусів за Цельсієм. Попереднє рекордне значення 7 квітня було зафіксовано у 1978 році, коли температура повітря опустилася до -3.

Водночас завтра та післязавтра у Луцьку прогнозують ще нижчу температуру. Синоптики оголосили "червоний" III рівень небезпечності, та попереджують про морози -6-9 градусів.

Івано-Франківська область

Через похолодання в Івано-Франківську деякі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Зокрема, від завтра уроки проводитимуть онлайн в Іваниківському ліцеї.

ДСНС Івано-Франківської області попереджає про складні погодні умови та закликає туристів утриматися від походів у гори.

Останніми днями через раптове погіршення погодних умов надзвичайникам довелося шукати трьох туристів, які заблукали біля гори Піп Іван. До речі, у високогір'ї сьогодні температура впала до -18 градусів.

Фото: рятувальна операція ДСНС у Карпатах (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Житомир

Через різке похолодання найближчими днями у Житомирі відновлюють постачання тепла в освітні та соціальні заклади (дитсадки, школи, університети, гуртожитки, заклади позашкільної освіти тощо). У місті вже сніжить.

Київ

Мокрим снігом замітає столицю від самого ранку. Схожу погоду синоптики прогнозують і на 8 квітня. Буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг.

В Укргідрометцентрі наголошують, що наразі на Київщині діє попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Погодні умови можуть призвести до пошкодження ранньоквітучих дерев і рослин.

Прогноз синоптиків

Протягом цього робочого тижня погода в Україні буде холодною. У більшості областей очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У західних та північних регіонах на дорогах подекуди ожеледиця. Такий прогноз публікує Укргідрометцентр на 8-11 квітня.

За інформацією синоптиків, у наступні три доби вночі очікуються заморозки в повітрі 0-5 градусів, у Карпатах мінус 6-11 градусів. Температура вдень коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла.

Дещо потеплішає 8 квітня на півдні, 9-10 квітня на сході та південному сході країни - до 2-9° тепла.

Скриншот facebook.com/UkrHMC

Синоптик Наталя Діденко прогнозує, що тепло повернеться в Україну з Вербної неділі, 13 квітня. За її словами, протягом тижня зберігатиметься прохолодна погода: вночі очікуються заморозки, а вдень температура не підніматиметься вище кількох градусів тепла.

При підготовці використовувалися: публікації з Facebook-сторінок Укргідрометцентру, ДСНС, дописи місцевих Telegram-каналів, "Суспільне".