ua en ru
Ср, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україну йдуть нічні морози та штормовий вітер: прогноз синоптика на 5 листопада

11:18 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Ірина Гамерська
В Україну йдуть нічні морози та штормовий вітер: прогноз синоптика на 5 листопада Фото: в Україну йдуть нічні морози (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

У четвер в Україні очікується вітряна та холодна погода. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон, проте сильні пориви вітру та нічний мороз змусять українців одягатися тепліше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Вітер, мороз та опади по країні

За словами синоптика, головною особливістю дня стане сильний, місцями штормовий вітер.

Вітер: очікуються некомфортні пориви до 10-14 м/с, а часом і штормові пориви від 15 м/с і більше.

Температура вночі: на зміну заморозкам прийде невеликий мороз. Термометри покажуть від 0 до -3, а на сході та півдні утримається +1...+4.

Температура вдень: впродовж дня плюсова, але невисока - у межах +4...+8.

Опади: завдяки полю високого атмосферного тиску істотних опадів не передбачається. Невеликий дощ можливий лише на Чернігівщині та Сумщині.

"Ви зрозуміли - перші шапки та шалики обов’язково!", - зауважила Наталка Діденко.

Погода у Києві

У столиці завтра опадів не очікується, проте утримуватиметься рвучкий і штормовий вітер.

Нічна температура повітря в Києві коливатиметься близько 0 градусів, місцями можливий невеликий мінус.

Також синоптик звернулася до автовласників із закликом не зволікати та якнайшвидше замінити літню гуму на зимову.

Читайте також: Синоптики радять водіям перевзути автівки: погода змінюється

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Екологія
Новини
Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США
Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США
Аналітика
План Б для кордону. Як Україна готує перенесення пунктів пропуску до країн ЄС, – інтерв'ю з Деркачем
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна План Б для кордону. Як Україна готує перенесення пунктів пропуску до країн ЄС, – інтерв'ю з Деркачем