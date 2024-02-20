Українцям спростили процес анулювання права власності на знищене житло

Щоб припинити право власності на знищене житло, без чого неможливе укладання угоди купівлі-продажу нової домівки. Його можна отримати у нотаріуса, державного реєстратора у ЦНАПі, а також у міськраді громади, де знаходиться знищений об’єкт нерухомості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, цей крок суттєво спростить процедуру реалізації житлових сертифікатів, оскільки після бронювання коштів по сертифікату громадяни мають протягом 30 днів припинити право власності на знищене житло та оформити угоду купівлі-продажу.

Раніше, пояснила Шуляк, для анулювання права власності громадяни повинні були збирати пакет документів - правовстановлюючих і підтверджуючих факт знищення. Його потрібно було надавати в бюро технічної інвентаризації (БТІ), після чого його фахівці проводили огляд житла і за підсумками проведення вносили відомості у Єдину державну електронну системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Саме на основі даних з цеї нотаріуси проводили анулювання права власності.

"Така процедура була тривалою, тож держава пішла на зустріч людям та спростила процедуру - відтепер для анулювання права власності достатньо звернутися до ЦНАПу, або нотаріуса з доступом до РПЗМ, з якого в два кліки можна буде отримати необхідний витяг", - пояснила Шуляк.

Водночас, народна депутатка підкреслила - припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте в Дії житловий сертифікат і забронюєте по ньому кошти на придбання нової домівки. Без припинення права власності ви не зможете перейти до фінального етапу - укладання угоди купівлі-продажу нового майна.

Нагадуємо, для того, щоб за програмою "єВідновлення" придбати нове житло замість зруйнованого необхідно:

Подати заяву про зруйноване житло у застосунку Дія, через ЦНАП або у нотаріуса; Почекати, поки комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації; Отримати житловий сертифікат у Дії; Вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в Дії. Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання; Припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Загалом, станом на 19 лютого, українці використали вже 813 сертифікатів на суму в 1,7 млрд гривень, ще 269 родин кошти на придбання домівки за сертифікатом вже забронювали. Це означає, що вони визначились з об‘єктом нерухомості, який планують придбати і незабаром укладуть відповідну угоду.