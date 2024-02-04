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Українців попередили про сходження лавин: що відомо

Україна, Неділя 04 лютого 2024 14:08
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Українців попередили про сходження лавин: що відомо Фото: українців попередили про сходження лавин 4-5 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні та завтра, 4 та 5 лютого, в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин одразу у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Укргідрометцентр.

"4-5 лютого на високогір’ї Івано-Франківської області, а 5 лютого,
у зв’язку з очікуваною відлигою та опадами (мокрий сніг та дощ)
на високогір’ї Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні ДСНС України.

Українців попередили про сходження лавин: що відомоУкраїнцям радять не ходити у гори 4-5 лютого (facebook.com/UkrHMC)

В "УКргідрометцентрі" попереджають, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

"Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - додають синоптики.

Погода у лютому 2024 в Україні

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4° морозу до 2° тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5° вище за норму, на решті території України - близько до норми.

При цьому, за даними народного синоптика, на початку місяця на Одещині та у Криму можливе прогрівання повітря в денні години вище +10, а ближче до середини лютого не виключені значення 15-20 градусів тепла в окремі дні.

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