Українців попередили про пиво, яке не можна пити: про що йдеться
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) "Карлсберг Україна" відкликає з обігу частину партії продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.
Яке саме пиво вилучають із продажу й чому
У Держпродспоживслужбі розповіли, що компанія діє згідно зі статтею 20 закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
Так, "Карлсберг Україна" повідомила держслужбу щодо рішення про відкликання з ринку партії пива темного пастеризованого "Львівське Різдвяне" у скляних пляшках (об'ємом одиниці продукції 0,5 л) за номером партії, що співпадає з датою виробництва 03.10.24.
Уточнюється, що предметом відкликання стала продукція лімітованої партії у скляній тарі від постачальника, в якій під час внутрішньої системи інспектування компанією було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки.
Частину партії "Львівське Різдвяне" вирішили відкликати (ілюстрація: dpss.gov.ua)
Наголошується, що при контрольних перевірках у партії готової продукції цього дефекту виявлено не було, проте компанія вважає за необхідне вилучити з продажів продукти у зазначеному пакуванні.
Інформуючи про своє рішення, компанія просить споживачів звертати увагу на дату виробництва продукту.
Тим, хто виявить пляшки пива з датою виробництва 03.10.2024 09-12 год 18-19 год, радять:
- не відкривати пляшку
- не вживати продукт
- повернути його через місце придбання
- або зателефонувати на гарячу лінію виробника 0 800 30 00 80
"ПрАТ "Карлсберг Україна" інформує партнерів про своє рішення з метою припинення реалізації згаданої партії та відкликання її з обігу. Наразі компанією вживаються коригувальні заходи відповідно до законодавства України, внутрішніх процедур та стандартів безпечності та якості", - підсумували у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна пити безалкогольне пиво та вино під час вагітності.
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