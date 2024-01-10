ua en ru
Чт, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців ловлять на кордоні Польщі та Німеччини: SPRAVDI спростували черговий фейк

Середа 10 січня 2024 23:44
UA EN RU
Українців ловлять на кордоні Польщі та Німеччини: SPRAVDI спростували черговий фейк Ілюстративне фото: українські біженці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українських біженців нібито ловлять на польсько-німецькому кордоні та відправляють на фронт. Однак ця інформація виявилась черговим пропагандистським фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що передувало?

Днями у соціальних мережах поширилась інформація щодо українських біженців. Нібито на польсько-німецькому кордоні діють блокпости, на яких затримують потенційних українських призовників.

Що сталося насправді

Як пояснили у SPRAVDI, блокпости не мають стосунку до України. Такі заходи безпеки пов’язані з напливом нелегальних мігрантів та діяльністю контрабандистів на кордоні країн ЄС.

Як пояснив начальник управління преси та інформації Міноборони України Іларіон Павлюк, у міністерстві не розробляють жодних заходів, які чинили би тиск на військовозобов’язаних українців, які виїхали за кордон.

Російські фейки та пропаганда

Варто пояснити, що поширення свідомо неправдивих фактів - улюблена справа російської пропаганди. Таким чином країна-терорист намагається дестабілізувати ситуацію в інших країнах, або ж спробувати розколоти суспільство.

Як приклад, лише нещодавно розвідка попереджала про те, що Росія готує чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти нашої країни використовуючи тему "президентських виборів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України фейки
NEWS
Залужний розповів про ситуацію на фронті після поїздки під Куп'янськ (відео)
Залужний розповів про ситуацію на фронті після поїздки під Куп'янськ (відео)
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації