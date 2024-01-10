Українців ловлять на кордоні Польщі та Німеччини: SPRAVDI спростували черговий фейк

Українських біженців нібито ловлять на польсько-німецькому кордоні та відправляють на фронт. Однак ця інформація виявилась черговим пропагандистським фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що передувало?

Днями у соціальних мережах поширилась інформація щодо українських біженців. Нібито на польсько-німецькому кордоні діють блокпости, на яких затримують потенційних українських призовників.

Що сталося насправді

Як пояснили у SPRAVDI, блокпости не мають стосунку до України. Такі заходи безпеки пов’язані з напливом нелегальних мігрантів та діяльністю контрабандистів на кордоні країн ЄС.

Як пояснив начальник управління преси та інформації Міноборони України Іларіон Павлюк, у міністерстві не розробляють жодних заходів, які чинили би тиск на військовозобов’язаних українців, які виїхали за кордон.

Російські фейки та пропаганда

Варто пояснити, що поширення свідомо неправдивих фактів - улюблена справа російської пропаганди. Таким чином країна-терорист намагається дестабілізувати ситуацію в інших країнах, або ж спробувати розколоти суспільство.

Як приклад, лише нещодавно розвідка попереджала про те, що Росія готує чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти нашої країни використовуючи тему "президентських виборів".

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