Українці задекларували понад 1 тисячу одиниць вогнепальної зброї за три тижні

За перші три тижні з моменту старту процедури декларування вогнепальної зброї громадяни України задекларували понад 1 тисячу одиниць зброї. Серед них понад 350 автоматів та 470 гладкоствольних рушниць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України .

Після подання документів потрібно дочекатися ухвалення рішення.

Для декларування знайденої або отриманої зброї потрібно надати зброю до найближчого підрозділу Національної поліції. Також необхідно подати пакет документів:

Крім автоматів та гладкоствольних рушниць до Національної поліції було передано понад 80 тисяч боєприпасів. Громадяни також добровільно здали без декларування ще 59 одиниць зброї та понад 18 тисяч боєприпасів.

Що робити, якщо ви знайшли зброю

Раніше РБК-Україна пояснювало, що у випадку, якщо ви виявили зброю чи боєприпаси, важливо діяти відповідально, щоб уникнути небезпеки. Поліція наголошує на дотриманні таких правил:

- Не торкайтеся та не наближайтеся. Навіть предмет, який виглядає безпечним, може бути вибуховим пристроєм.

- Повідомте правоохоронців. Телефонуйте на 102 або звертайтеся до служби порятунку за номером 101.

- Забезпечте безпеку оточуючих. Попередьте людей поруч та попросіть їх відійти на безпечну відстань.

- Залишайтеся на місці. Зберігайте безпечну дистанцію та дочекайтеся прибуття фахівців.

- Не публікуйте інформацію у соцмережах. Це може створити паніку або привернути небажану увагу.

Юридична відповідальність за незаконне поводження зі зброєю

Згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України, незаконне зберігання, володіння, придбання або збут вогнепальної зброї (крім мисливської гладкоствольної), боєприпасів чи вибухових речовин карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Повторне правопорушення або використання зброї у злочинних цілях може спричинити більш суворе покарання залежно від обставин. Особи, які добровільно здають знайдену зброю чи боєприпаси до правоохоронних органів, звільняються від кримінальної відповідальності.

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