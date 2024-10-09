Українці у вересні придбали понад 4 тисячі електромобілів: названо моделі-лідери
У вересні українці зареєстрували 4289 електромобілів. Відносно вересня минулого року попит на "зелені" авто зменшився на 0,2%. Втім частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала 21%, проти 18% торік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4157 штук, з яких нових – 870 екземплярів, а уживаних – 3287 одиниць. Цікаво, що серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.
У ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Zeekr 001 - 109 од.;
- Volkswagen ID.4 - 103 од.;
- Honda M-NV - 102 од.;
- BYD Song Plus - 91 од.;
- Nissan Ariya - 74 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів за вересень виглядає таким чином:
- Nissan Leaf - 440 од.;
- Tesla Model 3 - 325 од.;
- Tesla Model Y - 310 од.;
- Volkswagen e-Golf - 196 од.;
- Hyundai Kona - 179 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тисячі електромобілів, з них 20% нові та 80 % - з пробігом. Для порівняння, у вересні українці придбали 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Лідерство у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster.
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