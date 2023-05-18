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Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит

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Україна, Четвер 18 травня 2023 15:07
Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит Фото: українці забирають в банках валюту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За I квартал 2023 року кошти населення в іноземній валюті в банках зросли на 4,3% завдяки активному приросту строкових вкладів на 13%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2023 року).

"Такій динаміці сприяла купівля валюти із зарахуванням на депозит. Цим інструментом сформовано близько третини нових депозитів", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, нарощування коштів найактивніше спостерігалось у січні-лютому, надалі тенденція сповільнилась, "а в квітні – розвернулася у зворотному напрямі".

Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк понад три місяці.

Цю валюту українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень, ці операції майже втратили сенс.

Також українці можуть застрахуватися від коливань офіційного курсу.

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