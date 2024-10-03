Українці підтримують добудову блоків Хмельницькоі АЕС через те, що атомна енергія найдешевша, - експерт

Причина абсолютної підтримки українцями добудови додаткових блоків Хмельницької АЕС в тому, що атомна енергія має найнижчу собівартість.

Про це заявив військовий, політолог Кирило Сазонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Нам потрібна дешева електроенергія на перспективу. Це наша конкурентна перевага. Атомна енергетика – найдешевша. Без питань. Зараз собівартість 1,70 грн за кВт. Як більше буде в нас атомної генерації – нижчими будуть ціни. Це просто та логічно. Люди це розуміють", - прокоментував експерт дані соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Соцопитування показало, що майже 80% респондентів за якомога скорішу добудову двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

"Тобто – треба добудовувати те, що є та планувати нові", - наголосив Сазонов.

Нагадаємо, добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого - через рік-півтора після завершення третього. Очікується, що обидва блоки додадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.

Раніше спеціальний представник США Пенні Пріцкер під час візиту до Києва зазначила, що добудова енергоблоків ХАЕС є оптимальним рішенням для вирішення проблеми дефіциту потужності в Україні.

Проєкт підтримав також ЄС та МАГАТЕ. У липні комітет Верховної Ради з питань енергетики схвалив проєкт закону про добудову блоків.