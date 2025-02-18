Українці назвали причини неготовності до російського вторгнення три роки тому
Абсолютна більшість українців вважають, що для підготовки відсічі російській агресії зроблено було недостатньо. Провину покладають на політичне керівництво та на самих себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Як зазначають соціологи, напередодні широкомасштабного вторгнення у 2022 році КМІС ставив респондентам запитання, а наскільки напад є реальним. Тоді 49% вважали реальною можливість вторгнення, а 39% відповідали, що вторгнення не буде.
КМІС у травні 2022 року і у лютому 2025 року (напередодні третьої річниці вторгнення) ставив респондентам запитання, наскільки достатньо чи недостатньо зробила України для підготовки до нападу.
І в травні 2022 року, і в лютому 2025 року українці переважно вважали, що Україна зробила скоріше або абсолютно недостатньо для підготовки. Причому, критичні оцінки навіть зросли - з 52% у травні 2022 року до 81% у лютому 2025 року стало більше тих, хто вважає докладені зусилля були недостатніми.
Вважають, що Україна доклала достатньо зусиль - 13% (у травні 2022 року таких було 43%).
Причини
Результати опитування показують, що серед населення немає однозначного консенсусу і бачення причин недостатньої підготовки до вторгнення. Так, відносно найбільше респондентів говорили про те, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль (41% серед тих, хто вважає, що Україна не була готовою), і що саме населення не вірило і не готувалося (32%).
Крім цього, досить багато респондентів говорили про вплив проросійських сил та агентів (21%), про недостатню підтримку Заходу (16%), про те, що Росія володіла занадто великими ресурсами (15%). Відносно найрідше респонденти обирали такі відповіді, як те, що військове командування не змогло докласти належних зусиль (13%), і що за цей період об’єктивно неможливо підготуватися і все врахувати (10%).
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 2-6 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова у серпня 2024 року більшість українців (64%) ули переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).
Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.