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Українці назвали мотиви рішень чиновників та запропонували методи боротьби з корупцією

Україна, Четвер 26 вересня 2024 14:44
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Українці назвали мотиви рішень чиновників та запропонували методи боротьби з корупцією Фото: Чиновники керуються особистою вигодою, вважають українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На думку 45% респондентів, держслужбовці у прийнятті рішень переважно керуються особистою вигодою. Ще 18% вважають, що службовими інструкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Третина опитаних (34%) вважає, що державні службовці керуються як особистими інтересами, так і службовими інструкціями.

Українці назвали мотиви рішень чиновників та запропонували методи боротьби з корупцією

На думку більшості опитаних (77%), зростанню доброчесності державних службовців може сприяти жорсткість покарань за корупцію.

Заборона займатись державною службою, у випадку викриття корупційного правопорушення, сприятиме зростанню доброчесності на думку третьої частини опитаних. Суворість покарань тих, хто дає хабарі вбачають дієвою 20%.

Збільшення регулярності перевірок, спрямованих на виявлення корупції вважають ефективним 16%, підвищення прозорості звітності, диджиталізацію процесів ухвалення рішень – 14%, підняття заробітної плати державним службовцям - 8%, запровадження принципу анонімності та колегіальності при ухваленні рішень - 2% і 4% відповідно.

Українці назвали мотиви рішень чиновників та запропонували методи боротьби з корупцією

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 20-23 вересня 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, у серпні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 55,8 тисяч гривень. У в порівнянні з січнем зарплата зросла на 44,6%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.

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