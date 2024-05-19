Українці можуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків через "Дію": як це зробити
Українці, чиє житло було пошкоджено від обстрілів окупантів, можуть подати заяву до міжнародного реєстру за допомогою телефону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Дії" в Telegram.
Зазначається, що українці, які мають акт про обстеження від місцевої влади про зруйноване або пошкоджене житло, можуть допомогти сформувати фундамент для отримання репарацій від РФ.
"Важливо, щоб кожен акт про обстеження від місцевої влади потрапив до реєстру", - йдеться в тексті.
У "Дії" додали, що спільними зусиллями вдасться зафіксувати реальні масштаби збитків від російської агресії та прискорити запуск компенсаційного механізму. Детальніше про те, як подати заяву, можна дізнатися перейшовши за посиланням.
Що передувало
На початку квітня в нідерландській Гаазі запрацювала система відшкодування збитків, які були завдані Україні війною.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що очікується, що загалом у цій категорії надійде від 300 тисяч до 600 тисяч заяв.
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