Українці можуть не платити адмінзбір при оформлення паспорта: в яких випадках
Під час оформлення внутрішнього або закордонного паспорта необхідно сплачувати адміністративний збір. Втім, за певних умов громадяни можуть бути звільнені від його сплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
В яких випадках це можливо:
- Адміністративний збір не справляється, якщо паспорт громадянина України оформлюється вперше;
- Адміністративний збір (консульський збір) не сплачується людиною, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України (за умови, що заява на оформлення паспорта подається протягом одного року з дня її звільнення);
- Від сплати можуть звільнятися окремі категорії осіб за рішенням органів місцевої влади.
Нагадаємо, що у консульстві України в польському місті Гданськ рекомендують оформлювати нові закордонні паспорти замість того, щоб продовжувати наявні та вносити дані дітей.
Також наразі є українці, які досі не отримували паспорт громадянина України й мають лише документ радянського зразка. Це, зі свого боку, викликає в них проблеми під час, наприклад, спроби отримати соціальну допомогу.
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