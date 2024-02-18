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Українці можуть отримувати тест-смужки для глюкометрів безкоштовно: алгоритм дій

Україна, Неділя 18 лютого 2024 23:07
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Українці можуть отримувати тест-смужки для глюкометрів безкоштовно: алгоритм дій Фото: українці можуть отримувати тест-смужки (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Пацієнти з цукровим діабетом І типу можуть отримувати безоплатні тест-смужки за електронним рецептом. Від минулого року тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові включені до програми реімбурсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України в Telegram.

Щоб отримати тест-смужки безоплатно чи з доплатою за програмою реімбурсації необхідно мати е-рецепт.

Виписати такий рецепт на тест-смужки може сімейний лікар, терапевт чи педіатр або ендокринолог.

Після отримання рецепта пацієнт може забрати тест-смужки в будь-якій аптеці, яка має договір із НСЗУ за програмою “Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові”. Станом на зараз це понад 10 тисяч аптек по всій Україні.

Знайти адресу найближчої аптеки можна, за посиланням.

В аптеці фармацевту потрібно назвати номер е-рецепту та обрати тест-смужки, які підійдуть до вашого глюкометра.

До програми наразі включено 23 торгові назви тест-смужок для глюкометрів. Фірми які входять до програми можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.

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