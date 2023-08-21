Українці за кілька днів зібрали 2 млн гривень на дрони-камікадзе: збір ще триває
За перші дні дрон-марафону до Дня незалежності, який оголосив Волонтерський штаб "Українська команда", зібрано вже майже 2 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.
"Друзі! "Українська команда" до Дня незалежності розпочала національний ДРОН-МАРАФОН. Це народний збір на дрони-камікадзе. За перші дні ви зібрали майже 2 млн гривень! Це понад 100 дронів", - повідомив волонтер "Української команди" Орест Криштафович.
В "Українській команді" наголошують, що марафон триватиме до 24 серпні.
"Марафон несеться! Залишилося три дні! На 32-гу річницю Незалежності донать 32 грн або 320 або 3200 гривень! Біжимо з донатами до 24 серпня включно! Все що зберемо - полетить на голови окупантам! Донать - і вони летять", - закликають волонтери.
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