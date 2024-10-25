Українці FAVBET Team посіли друге місце на CCT Season 2 Series 14

Молода українська СS2 команда FAVBET Team продовжує впевнений шлях на світовій кіберарені. Цього жовтня п’ятірка гравців під керівництвом Владислава "bondik" Нечипорчука змогла посісти 2-ге місце у гранд-фіналі турніру CCT Season 2 Series 14, здобувши шість перемог у восьми матчах формату bo3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Так, на груповому етапі FAVBET Team подолали такі відомі колективи, як DRILLAS, TSM та HOTU, що забезпечило їм місце в плей-офф. У стадії плей-офф команда змагалася в статусі андердога, однак змогла показати високий рівень гри та пройти одразу кількох фаворитів.

У першому раунді українці зустрілись із колективом BetBoom, який посідає 28 місце у світовому рейтингу, і здобули перемогу з рахунком 2-1. Наступними суперниками стала українська команда PASSION UA (42 місце світового рейтингу), яких також вдалося обіграти з рахунком 2-1. У півфіналі FAVBET Team «на характері» переграли команду Aurora (35 місце світового рейтингу) з тим самим рахунком 2-1.

Після двох напружених матчів, які тривали понад шість годин, гравці FAVBET Team зустрілися в гранд-фіналі зі складом Spirit Academy (60 місце світового рейтингу). Попри виснаження і напружену боротьбу, матч завершився з рахунком 2-1 на користь Spirit Academy, тож FAVBET Team вибороли почесне друге місце.

За підсумками турніру FAVBET Team отримали приз у розмірі 10,000$ та здобули чимало нових вболівальників на світовій сцені. Крім цього, команда піднялась до 53 місця у світовому рейтингу HLTV та 44 місця в європейському регіональному рейтингу від Valve — найвищий рівень для гравців, що раніше виступали під тегом BLESSED.

Нещодавно FAVBET Team також взяла участь у благодійному турнірі "FPФішки для ДШВ" відомого українського стрімера та аналітика Олександра "petr1k" Петрика, що зібрав понад півмільйона гривень на закупівлю безпілотників для військовослужбовців десантно-штурмових військ