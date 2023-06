Український вінгер на контракті з "Шахтарем" оформив гол у стилі Мессі на Євро-2023: відео

22-річний крайній нападник відзначився забитим м'ячем на 19-й хвилині. Фактично гол відбувся завдяки індивідуальній майстерності українця.

Кащук отримав передачу від партнера перед штрафним майданчиком. Відразу розвернувся і пішов від одного оборонця, а потім обіграв ще трьох. Зрештою, опинився на ударній позиції в центрі карної зони та в падінні технічно поклав від стійки в нижній кут.

Відео гола Кащука:

Сезон 2022/23 Кащук провів за азербайджанський "Сабах". Там він зіграв 31 матч у місцевій Прем'єр-лізі, в яких забив 16 м'ячів і віддав 10 результативних передач. Права на вінгера належать донецькому "Шахтарю".

А на старті другої половини "синьо-жовті" шокували хорватів другим голом. Цього разу Кащук узяв собі роль асистента. Від правого краю штрафного він класно подав у воротарський майданчик, де Сікан виграв другий поверх і головою спрямував м'яч у сітку.

Відео гола Сікана:

KASHCHUK ON FIRE



The winger who scored the opener adds a beautiful outside of the boot cross assist for Sikan to score Ukraine’s second with a header



2-0



Ukraine have been impressive to say the least



No Mudryk or Sudakov? No problem (right ) pic.twitter.com/xbIp8MomHp