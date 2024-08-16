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Український університет вперше потрапив до найпрестижнішого світового рейтингу: деталі

Україна, Київ, П'ятниця 16 серпня 2024 11:21
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Український університет вперше потрапив до найпрестижнішого світового рейтингу: деталі Фото: КНУ ім. Тараса Шевченка (сторінка університету в Facebook)
Автор: Тетяна Веремєєва

Київський національний університет імені Тараса Шевченка став першим українським вишом, який потрапив до рейтингу ShanghaiRanking.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сторінку Київського національного університету ім. Т. Шевченка у Facebook.

Місце КНУ ім. Т. Шевченка у рейтингу ARWU

Київський національний університет ім. Т. Шевченка став першим українським закладом вищої освіти, який потрапив до найпрестижнішого світового рейтингу академічних організацій – Academic Ranking of World Universities (ARWU), який щорічно складається незалежною агенцією ShanghaiRanking.

Університет займає позицію у проміжку 901-1000 місця.

Український університет вперше потрапив до найпрестижнішого світового рейтингу: деталіКНУ ім. Т. Шевченка у рейтингу ARWU - скріншот із сайту ShanghaiRanking

Ректор КНУ Володимир Бугров висловив вдячність університетській спільноті за десятиліття копіткої праці, яка призвела до цього значного досягнення. Він також відзначив важливість внеску українських захисниць і захисників, які забезпечують можливість для наукової та освітньої діяльності в складний для країни час.

Він зазначив, що потрапити до рейтингу вдалося завдяки досягненням випускників університету. Серед них:

  • Олександра Матвійчук, випускниця Інституту права КНУ, відома правозахисниця та очільниця Центру громадянських свобод, що здобув Нобелівську премію миру у 2022 році.
  • Марина Вязовська, випускниця Механіко-математичного факультету КНУ, відома науковиця-математик, яка у 2022 році стала лауреаткою Філдсівської премії.

Що таке Academic Ranking of World Universities

Academic Ranking of World Universities (ARWU), відомий також як Шанхайський рейтинг університетів, є одним із найпрестижніших і найвпливовіших світових рейтингів університетів. Цей рейтинг щорічно складається незалежною китайською агенцією ShanghaiRanking Consultancy.

ARWU був вперше опублікований у 2003 році Шанхайським університетом Цзяо Тун з метою визначення найкращих університетів світу на основі об'єктивних критеріїв. Згодом цей рейтинг став стандартом для оцінки академічних досягнень і якості вищої освіти на міжнародному рівні.

ARWU використовує низку показників для оцінки університетів, серед яких:

  • Якість освіти. Оцінюється за кількістю випускників, які отримали Нобелівські премії та медалі Філдса.
  • Якість викладацького складу. Включає кількість викладачів, які отримали Нобелівські премії або медалі Філдса, та кількість високоцитованих дослідників у різних галузях.
  • Дослідницькі досягнення. Оцінюються за кількістю статей, опублікованих у журналах Nature та Science, а також за кількістю статей, що індексуються у міжнародних базах даних (наприклад, Science Citation Index).
  • Розмір установи. Враховується ефективність науково-дослідницької діяльності університету відносно його розміру.

Шанхайський рейтинг є одним із найбільш авторитетних у світі, оскільки він базується на чітких, кількісних критеріях і об'єктивних даних. Його результати мають великий вплив на міжнародне академічне співтовариство, інвесторів, уряди та самих університетів, які прагнуть покращити свої позиції в рейтингу.

Раніше РБК-Україна розповідало, що до списку найкращих університетів світу потрапили 11 вишів з України.

Також ми писали, які українські університети потрапили до переліку найкращих вишів у 2024 році.

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