Український університет вперше потрапив до найпрестижнішого світового рейтингу: деталі

Київський національний університет імені Тараса Шевченка став першим українським вишом, який потрапив до рейтингу ShanghaiRanking.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сторінку Київського національного університету ім. Т. Шевченка у Facebook .

Місце КНУ ім. Т. Шевченка у рейтингу ARWU

Київський національний університет ім. Т. Шевченка став першим українським закладом вищої освіти, який потрапив до найпрестижнішого світового рейтингу академічних організацій – Academic Ranking of World Universities (ARWU), який щорічно складається незалежною агенцією ShanghaiRanking.

Університет займає позицію у проміжку 901-1000 місця.

КНУ ім. Т. Шевченка у рейтингу ARWU - скріншот із сайту ShanghaiRanking

Ректор КНУ Володимир Бугров висловив вдячність університетській спільноті за десятиліття копіткої праці, яка призвела до цього значного досягнення. Він також відзначив важливість внеску українських захисниць і захисників, які забезпечують можливість для наукової та освітньої діяльності в складний для країни час.

Він зазначив, що потрапити до рейтингу вдалося завдяки досягненням випускників університету. Серед них:

Олександра Матвійчук, випускниця Інституту права КНУ, відома правозахисниця та очільниця Центру громадянських свобод, що здобув Нобелівську премію миру у 2022 році.

Марина Вязовська, випускниця Механіко-математичного факультету КНУ, відома науковиця-математик, яка у 2022 році стала лауреаткою Філдсівської премії.

Що таке Academic Ranking of World Universities

Academic Ranking of World Universities (ARWU), відомий також як Шанхайський рейтинг університетів, є одним із найпрестижніших і найвпливовіших світових рейтингів університетів. Цей рейтинг щорічно складається незалежною китайською агенцією ShanghaiRanking Consultancy.

ARWU був вперше опублікований у 2003 році Шанхайським університетом Цзяо Тун з метою визначення найкращих університетів світу на основі об'єктивних критеріїв. Згодом цей рейтинг став стандартом для оцінки академічних досягнень і якості вищої освіти на міжнародному рівні.

ARWU використовує низку показників для оцінки університетів, серед яких:

Якість освіти. Оцінюється за кількістю випускників, які отримали Нобелівські премії та медалі Філдса.

Оцінюється за кількістю випускників, які отримали Нобелівські премії та медалі Філдса. Якість викладацького складу. Включає кількість викладачів, які отримали Нобелівські премії або медалі Філдса, та кількість високоцитованих дослідників у різних галузях.

Включає кількість викладачів, які отримали Нобелівські премії або медалі Філдса, та кількість високоцитованих дослідників у різних галузях. Дослідницькі досягнення. Оцінюються за кількістю статей, опублікованих у журналах Nature та Science, а також за кількістю статей, що індексуються у міжнародних базах даних (наприклад, Science Citation Index).

Оцінюються за кількістю статей, опублікованих у журналах Nature та Science, а також за кількістю статей, що індексуються у міжнародних базах даних (наприклад, Science Citation Index). Розмір установи. Враховується ефективність науково-дослідницької діяльності університету відносно його розміру.

Шанхайський рейтинг є одним із найбільш авторитетних у світі, оскільки він базується на чітких, кількісних критеріях і об'єктивних даних. Його результати мають великий вплив на міжнародне академічне співтовариство, інвесторів, уряди та самих університетів, які прагнуть покращити свої позиції в рейтингу.