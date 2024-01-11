Український снайпер убив окупанта на дистанції у понад кілометр (відео)

На Бахмутському напрямку український снайпер вбив військового Російської Федерації з відстані в більш ніж кілометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України .

"Влучний постріл з 1100 метрів", - повідомили в Збройних силах України.

За даними Сухопутних військ, снайпер входить до "Привидів Бахмута", а для роботи використав Barret MRAD 338.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав ще одне відео від снайперів з-під Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.