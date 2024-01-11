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Український снайпер убив окупанта на дистанції у понад кілометр (відео)

Україна, Четвер 11 січня 2024 23:10
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Український снайпер убив окупанта на дистанції у понад кілометр (відео) Фото: Снайпер убив окупанта (t.me landforcesofukraine)
Автор: Каріна Левицька

На Бахмутському напрямку український снайпер вбив військового Російської Федерації з відстані в більш ніж кілометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Влучний постріл з 1100 метрів", - повідомили в Збройних силах України.

За даними Сухопутних військ, снайпер входить до "Привидів Бахмута", а для роботи використав Barret MRAD 338.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав ще одне відео від снайперів з-під Бахмута.

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Бахмут Війна Росії проти України
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