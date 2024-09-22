Український боксер здолав важчого на 35 кг суперника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LuckyPunch .

На церемонії зважування перед боєм балканець виявився важчим майже на 35 кг. Як наслідок, вітчизняний важковаговик контролював ситуацію увесь поєдинок, але збити опонента з ніг так і не зумів.

Результатом стала впевнена перемога одноголосним рішенням суддів. Утім, обійшлося без нокауту. Такий підсумок Тінтор може занести в актив, адже, незважаючи на габарити, до зустрічі з Вихристом програв 9 боїв. Зокрема, вісім із них – достроково.

Вихрист виграв другий поєдинок поспіль і 13-й загалом на профі-рингу. Раніше цьогоріч українець здобув перемогу над аргентинцем Маркосом Антоніо Аумадою. Бій завершився технічним нокаутом у 4-му раунді.

До цього 32-річний боксер зазнав єдиної поразки у професіональній кар’єрі. У лютому 2023 року він поступився кубинцю Леніє Перо, втративши шанс завоювати свій перший пояс – WBA Fedelatin.

Хто такий Віктор Вихрист

Український боксер надважкої вагової категорії. Виступаючи серед аматорів, чотири рази вигравав титул чемпіона України, також перемагав на чемпіонаті Європи (2017 рік) та Європейських іграх (2019).

Після поразки у фіналі ЧУ-2019, яка закрила йому шлях на Олімпійські ігри у Токіо, перейшов у профі. На цьому рівні провів 14 поєдинків, у 13-ти з яких переміг (8 нокаутів) та зазнав однієї поразки.