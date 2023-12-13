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Український форвард повернув "Шахтар" у битву за плей-офф Ліги чемпіонів: відео

Порту, Середа 13 грудня 2023 22:45
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Український форвард повернув "Шахтар" у битву за плей-офф Ліги чемпіонів: відео Фото: "Гірники" перед стартовим свистком на "Драгау" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Португальський "Порту" та донецький "Шахтар" обмінялися голами в стартові півгодини зустрічі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Дракони" зуміли забити швидкий м'яч. На 9-й хвилині в обіймах партнерів опинився Галено. Вінгер господарів із меж воротарського майданчика переправив сферу в сітку після боротьби Еванілсона.

Відео гола Галено:

"Гірники" зрівняли рахунок на 30-й. Спрацювала атакувальна зв'язка "Шахтаря" Зубков-Сікан. Перший прорвався правим флангом і прострілив уздовж воріт, а нападник забив із кількох метрів. Оборона ж "Порту" розраховувала на офсайд.

Відео гола Сікана:

Утім, на перерву лідером пішов "Порту". Після розіграшу стандарту на лівому фланзі "дракони" доставили м'яч на лінію штрафного. А там Галено пробив із льоту та з рикошетом від Бондаренко влучив під стійку.

Відео гола Галено:

До слова, раніше розібрали турнірне становище "Шахтаря" перед поєдинком проти "Порту".

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