ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українським підліткам загрожує в'язниця за погром у вагоні поїзда в Сумській області

Четвер 30 листопада 2023 18:12
UA EN RU
Українським підліткам загрожує в'язниця за погром у вагоні поїзда в Сумській області Ілюстративне фото: українським підліткам загрожує в'язниця за погром у вагоні поїзда в Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Підліткам 15 та 16 років, які влаштували погром у поїзді Конотоп - Хутір-Михайлівський, загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Facebook.

"Позбавлення волі строком до 4 років - таке покарання загрожує підліткам 15-ти та 16-ти років, які вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь в електропоїзді", - сказано в повідомленні УЗ.

У компанії уточнюють, що поліцейські завершили досудове розслідування за статтею "Хуліганство" та направили до суду обвинувальний акт щодо неповнолітніх.

Дії підлітків викликали вкрай небезпечну ситуацію у поїзді, всі збитки будуть відшкодовані.

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада підлітки влаштували погром в одному з вагонів поїзда Конотоп - Хутір-Михайлівський. Тоді їх затримала локомотивна бригада.

Вони вибили два вікна та виламали близько десяти сидінь. Попередні збитки - близько 100 тисяч гривень.

При цьому 8 листопада стало відомо, що учні 8 класу розгромили вагон поїзда Яготин - Київ у Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця діти потяг підлітки
NEWS
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
DAILY
Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"