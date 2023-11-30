Українським підліткам загрожує в'язниця за погром у вагоні поїзда в Сумській області
Підліткам 15 та 16 років, які влаштували погром у поїзді Конотоп - Хутір-Михайлівський, загрожує ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Facebook.
"Позбавлення волі строком до 4 років - таке покарання загрожує підліткам 15-ти та 16-ти років, які вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь в електропоїзді", - сказано в повідомленні УЗ.
У компанії уточнюють, що поліцейські завершили досудове розслідування за статтею "Хуліганство" та направили до суду обвинувальний акт щодо неповнолітніх.
Дії підлітків викликали вкрай небезпечну ситуацію у поїзді, всі збитки будуть відшкодовані.
Що передувало
Нагадаємо, 10 листопада підлітки влаштували погром в одному з вагонів поїзда Конотоп - Хутір-Михайлівський. Тоді їх затримала локомотивна бригада.
Вони вибили два вікна та виламали близько десяти сидінь. Попередні збитки - близько 100 тисяч гривень.
При цьому 8 листопада стало відомо, що учні 8 класу розгромили вагон поїзда Яготин - Київ у Київській області.
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