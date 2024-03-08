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Українським морським коридором пройшло близько 30 млн т вантажів у 38 країн

П'ятниця 08 березня 2024 15:34
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Українським морським коридором пройшло близько 30 млн т вантажів у 38 країн Фото: українським морським коридором пройшло близько 30 млн т вантажів у 38 країн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Коридором Чорним морем, який Україна відкрила 7 місяців тому, перевезено вже близько 30 млн т вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Вітчизняна продукція нині експортується у щонайменше 38 країн світу. При цьому, у грудні-лютому обсяг товарів, що були відвантажені в портах Великої Одеси, суттєво зріс.

"У щоденному режимі формуються каравани на вхід та вихід. Йдеться про кілька десятків суден з портів Великої Одеси. Також можемо говорити про суттєве збільшення вантажообігу у портах Дунайського кластеру. За останній місяць там перевалили близько 2 млн т вантажів різної номенклатури", - зазначив він.

За словами Кубракова, ворог сьогодні не може зупинити наш експорт і тому намагається знищити портову інфраструктуру. З липня 2023 року російські війська застосували понад 880 дронів-камікадзе та 170 ракет проти портової інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше у Мінекономіки підтвердили, що програму доступного страхування суден Unity, яку реалізують Marsh McLennan і Lloyd’s of London спільно з урядом України, розширено на усі невійськові вантажі.

За програмою можна буде застрахувати не лише морські перевезення зерна та інших важливих продовольчих товарів, але й судна, що перевозять руду, сталь, а також контейнерні перевезення.

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