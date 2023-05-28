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Українські захисники вночі збили два "Шахеди" над Рівненською областю

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Неділя 28 травня 2023 12:58
Українські захисники вночі збили два "Шахеди" над Рівненською областю Ілюстративне фото: українські захисники вночі збили два "Шахеди" над Рівненською областю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські сили протиповітряної оборони сьогодні, 28 травня, вночі знищили два дрони-камікадзе "Шахед" над Рівненською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля в Telegram.

"Друзі, цієї ночі в небі Рівненської області були збиті два ворожі "Шахеди". Дякую силам ППО за надійний захист", - написав чиновник.

Нічна атака РФ

Росіяни сьогодні провели наймасштабнішу атаку дронами-камікадзе з початку війни проти України. Для ударів вони хотіли використати 54 безпілотники, але 52 з них збили українські захисники.

При цьому вже відомо про пошкодження об'єкту інфраструктури у Житомирській області. Деталі місцева влада поки не розкриває.

Також у Києві вночі впали уламки від збитих дронів. Внаслідок цього у Голосіївському районі почалася пожежа. Відомо про одного загиблого та двох поранених.

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