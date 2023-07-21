Українські військові в Шотландії тренуються знешкоджувати російські бомби в річках і озерах

Українські військові в Шотландії вчаться знешкоджувати російські бомби і міни в містах, полях, річках і озерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Великої Британії .

Водолази Королівського військово-морського флоту Британії, фахівці зі знешкодження бомб і розмінування навчають своїх українських колег пошуку та безпечного знешкодження мін та інших вибухових пристроїв.

Це має гарантувати, що після закінчення війни український народ і комерційне судноплавство зможуть жити і працювати без страху і ризику, пов'язаного з вибуховими речовинами.

"Ґрунтуючись на навчанні, яке Королівський флот провів за останні 12 місяців для українського персоналу, це лише один з елементів широкої прихильності Британії до навчання та підтримки України у протидії незаконному вторгненню Росії", - йдеться у повідомленні.

З чого складалося це навчання

Навчання проходило від розчищення глибоководних судноплавних шляхів до забезпечення безпеки мілководдя і пляжів для десантних рейдів. Воно також включало очищення портів, причалів і будь-якої іншої інфраструктури від потенційних загроз.

Команди тренувалися з підводними апаратами без екіпажу - підводними роботами, оснащеними передовими технологіями, такими як датчики, що генерують зображення об'єктів, щоб оператори могли ідентифікувати загрозу.

Фото: Навчання (royalnavy.mod.uk)

Щойно загрозу було виявлено, водолази розпочали знешкодження пристрою і забезпечення безпеки району. Навчання проводилися з усіма типами мішеней - вільно плаваючими мінами, наземними мінами і саморобними вибуховими пристроями у воді, на воді і навколо неї.

Член навчальної групи Королівського флоту лейтенант Френк Маклеод заявив, що українці є цілеспрямованими і дуже професійними моряками.

Допомога Британії Україні

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну низка союзників почали надавати Києву військову допомогу.

При цьому Британія є одним з основних союзників України. Вона стала першою країною, яка погодилася передати українським захисникам сучасні західні танки, а також далекобійні ракети.

Декілька тижнів тому Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України. Вчора повідомлялось, що Велика Британія передала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому.