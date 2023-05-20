На півдні України Збройні сили України знищили п'ять російських безпілотників. Вони проводили розвідку з Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" у Facebook .

"20 травня 2023 року, у Миколаївській та Херсонській областях, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено п'ять ворожих БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, українським військовим вдалося збити три ударні безпілотники "Ланцет", один безпілотник "Мерлін-ВР" і один розвідувальний "Орлан-10".

Фото: Українські військові на півдні знищили п'ять ворожих безпілотників (facebook.com/PvKPivden)

Що за безпілотники

Ударний безпілотник "Ланцет" використовується росіянами для ураження наземної техніки та інших важливих цілей українських військ.

Безпілотник "Мерлин-ВР" - російський експериментальний безпілотний літальний апарат, який призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.

Безпілотник "Орлан-10" - російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Миколаївська область

Унаслідок вторгнення РФ в Україну 2022 року близько 3% Миколаївської області захопили російські окупанти. Зокрема, під їхнім контролем опинилося місто Снігурівка та кілька навколишніх сіл. Українські захисники звільнили захоплені території 10 листопада 2022 року.

Херсонська область

Від початку вторгнення РФ в Україну територія регіону перебувала під ударами росіян. 24 лютого 2022 року війська РФ перейшли адміністративний кордон Херсонської області з анексованим Кримом і розпочалася окупація регіону. На початку березня ЗСУ втратили контроль над містом Херсон, при цьому російські війська окупували практично всю територію області.

Наприкінці березня минулого року українські захисники перейшли у контрнаступ, звільнивши кілька населених пунктів регіону.

11 листопада Збройні сили України деокупували правобережну частину Херсонської області з Херсоном. Однак лівий берег регіону досі перебуває під окупацією РФ. Саме з цієї території росіяни практично щодня запускають безпілотники для розвідки.