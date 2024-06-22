Українські морпіхи розгромили штурмовий загін окупантів під Вовчанськом (відео)

Українські морські піхотинці розбили загін російських штурмовиків під Вовчанськом у Харківській області. Захисники показали відео боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 36 окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у Facebook.

"Розгром штурмового загону окупантів під Вовчанськом. Працює розвідка миколаївських морпіхів", - йдеться у повідомленні.

На відео показана бойова робота розвідки морпіхів на Харківському напрямку.

Бої на Харківському напрямку

Нагадаємо, що 10 травня російські війська пішли у повторний наступ на півночі Харківської області. У Генштабі заявили, що росіян вдалося зупинити, а окупанти зав'язли у вуличних боях у Вовчанську.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку поточної доби на Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. Обстановка змін не зазнала.

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