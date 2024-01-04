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Українські хакери знову зламали провайдера адміністрації Путіна

Росія, Четвер 04 січня 2024 22:38
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Українські хакери знову зламали провайдера адміністрації Путіна Фото: українські хакери знову провайдера адміністрації Путіна (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські хакери вже вдруге атакували провайдера адміністрації російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IT army of Ukraine.

Українські хакери з It army of Ukraine заявили про другу успішну атаку на російського провайдера "АРКАДО Телеком", який забезпечує повний спектр послуг звʼязку для адміністрації Путіна та інших державних служб Росії.

"Не встигли вони повністю відновитися як ми їх приклали знов! Тепер ми вміємо і так. Тільки б потужностей вистачало повертатися до таких цілей і тримати їх подовше. Кличте друзів, ми зможемо зробити більше разом", - наголосили в It army of Ukraine.

Фото: Україна зламала російського провайдера (t.me/itarmyofukraine2022)

"Аркадо Телеком" надає увесь спектр послуг звʼязку Адміністрації президента РФ, Федеральній службі охорони, адміністрації Москви та Московської області, Головному управлінню безпеки дорожнього руху, Головному управлінню внутрішніх справ РФ, "Сбербанку".

Кібератаки на російські сайти

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська ІТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Ми також писали, що в новорічну ніч українська ІТ Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.

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